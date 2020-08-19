По сюжету известный детектив Эркюль Пуаро отправляется на пароходе в круиз по Нилу. Во время путешествия кто‑то убивает молодую и богатую женщину, и ему приходится расследовать это дело.

Вышел первый трейлер фильма «Смерть на Ниле» — новой экранизации Агаты Кристи от авторов «Убийства в Восточном экспрессе».

Главного героя вновь сыграл Кеннет Брана, он же выступил режиссером фильма. Вместе с ним в «Смерти на Ниле» снялись Галь Гадот («Чудо-женщина»), Арми Хаммер («Зови меня своим именем»), Эмма Маки («Половое воспитание»), комик и актер Расселл Брэнд, Летиция Райт («Черная Пантера»), Роуз Лесли («Игра престолов») и другие.

В американский прокат картина выйдет 23 октября, а когда она появится в российских кинотеатрах, пока не известно.