«Пес-призрак: Путь самурая» Джима Джармуша переиздадут в 4K и с дополнительными материалами

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«Пес-призрак: Путь самурая» рассказывает историю о киллере, который живет по кодексу чести самураев — бусидо. Пес-призрак работает на мафию, но после очередного дела у него возникают разногласия с работодателями, и киллеру-самураю приходится защищать свою жизнь. Главную роль в фильме сыграл Форест Уитакер.