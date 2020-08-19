Минтруд объяснил, почему 31 декабря нельзя сделать выходным днем

Министерство труда и социальной защиты объяснило, почему 31 декабря нельзя сделать выходным днем. Ответ ведомства опубликовал в телеграм-канале председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Минтруд заявил, что перенос рабочего дня с 31 декабря на один из предшествующих выходных не соответствует нормам Трудового кодекса, по которым время непрерывного еженедельного отдыха — от окончания рабочего дня накануне выходного до начала следующего рабочего дня — не должно быть меньше 42 часов.

При этом в ведомстве отметили, что предложение сделать 31 декабря выходным днем будет учтено. «Понимать все это, видимо, нужно так: и в 2020 году никакого централизованного переноса 31 декабря в качестве выходного дня гражданам ждать не стоит. Снова только политическая воля глав отдельных регионов, готовых пойти людям навстречу, и снова недоумение их соседей-субъектов, которым предновогодний день оставили рабочим», — написал Нилов.

Он добавил, что осенью Госдума рассмотрит законопроект, обязывающий правительство сделать 31 декабря выходным. В прошлом году главы некоторых регионов сделали предновогодний день выходным.