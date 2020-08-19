перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Roots United проведут в Петербурге Present is Perfect — саб-ивент фестиваля PPF 16:54
Российский космонавт снял пять НЛО с борта МКС. Видео уже передали руководству Роскосмоса 16:48
Главы государств Евросоюза отказались признавать результаты выборов в Беларуси 16:30
Минтруд объяснил, почему 31 декабря нельзя сделать выходным днем 16:13
e3expo.com Организаторам E3 пришлось извиняться в твиттере перед подписчиками за сексизм
Организаторам E3 пришлось извиняться в твиттере перед подписчиками за сексизм 16:01
В швейцарском городе пошел дождь из шоколада 15:30
Врач: у Ефремова был не инсульт, а ишемические атаки 15:30
В Россию смогут вернуться студенты только из стран с открытой границей. И тех отправят на карантин 15:21
Пол Маккартни всю жизнь пользовался усилителем, который купил в 14 лет 15:12
kremlin.ru «Главное, чтобы не было никакого влияния извне»: Дмитрий Песков высказался о ситуации в Беларуси
«Главное, чтобы не было никакого влияния извне»: Дмитрий Песков высказался о ситуации в Беларуси 14:51
Бритни Спирс попросила суд отказать ее отцу в опекунстве 14:30
Глава Башкирии допустил выкуп акций «Башсоды» — компания хочет добывать ископаемые на шихане Куштау 13:59
«Много лет мы пытаемся спасти Землю от разрушения»: вышел финальный трейлер «Вратаря Галактики» 13:50
Инновационный трамвай, который готовили к ЧМ-2018 по футболу, нашли в промзоне Екатеринбурга 13:21
Terminal Bar/Facebook Автор закона о «наливайках» предложил сделать исключение для баров в центре Петербурга
Автор закона о «наливайках» предложил сделать исключение для баров в центре Петербурга 13:20
В Германии появились морские круизы в никуда 13:15
Парфенов, Акунин и Бекмамбетов прочитали книги вместе с людьми с синдромом Дауна 12:52
Spotify назвал самые популярные треки у российских пользователей 12:35
Звезду «Джерри Магуайра» Кубу Гудинга-младшего опять обвинили в изнасиловании 11:43
Трэвис Скотт записал саундтрек к «Доводу» и попал на обложку GQ 11:25
Отключить рекламу

Минтруд объяснил, почему 31 декабря нельзя сделать выходным днем

Анастасия Цой
Сегодня в 16:13

Министерство труда и социальной защиты объяснило, почему 31 декабря нельзя сделать выходным днем. Ответ ведомства опубликовал в телеграм-канале председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Минтруд заявил, что перенос рабочего дня с 31 декабря на один из предшествующих выходных не соответствует нормам Трудового кодекса, по которым время непрерывного еженедельного отдыха — от окончания рабочего дня накануне выходного до начала следующего рабочего дня — не должно быть меньше 42 часов.

При этом в ведомстве отметили, что предложение сделать 31 декабря выходным днем будет учтено. «Понимать все это, видимо, нужно так: и в 2020 году никакого централизованного переноса 31 декабря в качестве выходного дня гражданам ждать не стоит. Снова только политическая воля глав отдельных регионов, готовых пойти людям навстречу, и снова недоумение их соседей-субъектов, которым предновогодний день оставили рабочим», — написал Нилов.

Он добавил, что осенью Госдума рассмотрит законопроект, обязывающий правительство сделать 31 декабря выходным. В прошлом году главы некоторых регионов сделали предновогодний день выходным.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
комедия
Красотка в ударе
Отечественная комедия о том, что красота — в глазах смотрящего
боевик
Поезд в Пусан-2: Полуостров
Нам не на что больше жать: долгожданный сиквел чумового корейского зомби-хоррора
детектив
Начало
Навороченный триллер Кристофера Нолана про вора, проникающего в мозги людей
комедия
Бестолочь
Смешной антрепризный спектакль в постановке Романа Самгина
короткометражный
Ночь пожирателей рекламы-2020
Лучшие рекламные ролики за одну ночь
электроника
«Signal 2020»
Главный загородный рейв лета

Другие материалы по темам

Теги
Минтруд
Госдума
Люди
Ярослав Нилов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить