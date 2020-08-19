Врач: у Ефремова был не инсульт, а ишемические атаки

У актера Михаила Ефремова не было настоящего инсульта, его основной диагноз — повторные транзиторные ишемические атаки. Об этом свидетельствует выписка из Боткинской больницы, рассказал невролог Александр Евдокимов.

Врач отметил, что у этих заболеваний схожие симптомы, но разные последствия. По его словам, при транзиторных ишемических атаках также могут отказать ноги, руки, нарушиться речь, страдать мимика лица. Однако эти изменения носят преходящий характер — и через 24 часа человек восстанавливается, пояснил он.

Евдокимов добавил, что если восстановление не происходит, то речь идет об органической патологии, заметной на снимках по очагам в головном мозге. В выписке Ефремова из больницы написано, что «очаговой неврологической симптоматики нет».

ТАСС отмечает, что в качестве сопутствующих заболеваний у актера выявили хроническую обструктивную болезнь легких средней степени тяжести, стеноз внутренней сонной артерии и бронхиальную астму.

Михаила Ефремова госпитализировали в Боткинскую больницу 11 августа, перед началом очередного судебного заседания о смертельном ДТП. В здание суда актера вели под руки, а через несколько минут отнесли в скорую в бессознательном состоянии.

8 июня Михаил Ефремов пересек двойную сплошную в районе Смоленской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся c автомобилем. Сам актер практически не пострадал, водитель грузового фургона Сергей Захаров погиб.

Позже в крови у Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. На актера завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.