Организаторам E3 пришлось извиняться в твиттере перед подписчиками за сексизм

Организаторам выставки видеоигр E3 пришлось извиниться перед видеоигровым сообществом за ретвит сексистской статьи в издании Parade.

Сам ретвит уже удален из официального профиля E3. Он предлагал взглянуть на «великолепный» список онлайн-игр, которые подойдут женщинам. Пользователи твиттера забросали ретвит гневными комментариями, так что исчез он спустя буквально несколько часов, а не его месте появился твит с извинениями. Сам список тоже удалили с сайта Parade, поэтому он доступен только в архиве.

«Мы облажались. Мы снесли пост и хотели бы попросить прощения за распространение вредных стереотипов. Больше так не будем», — написали представители E3.