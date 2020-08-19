Организаторам E3 пришлось извиняться в твиттере перед подписчиками за сексизм

Организаторам выставки видеоигр E3 пришлось извиниться перед видеоигровым сообществом за ретвит сексистской статьи в издании Parade.
Сам ретвит уже удален из официального профиля E3. Он предлагал взглянуть на «великолепный» список онлайн-игр, которые подойдут женщинам. Пользователи твиттера забросали ретвит гневными комментариями, так что исчез он спустя буквально несколько часов, а не его месте появился твит с извинениями. Сам список тоже удалили с сайта Parade, поэтому он доступен только в архиве.
«Мы облажались. Мы снесли пост и хотели бы попросить прощения за распространение вредных стереотипов. Больше так не будем», — написали представители E3.
Пользователи твиттера возмутились самим списком и тем фактом, что женщинам, по мнению авторки статьи, нужны какие‑то особые онлайн-игры. В самой подборке очень много стереотипов о женщинах-геймерах, характерных скорее для 2000-х: в основном там казуальные «убийцы времени» вроде Candy Crush Saga, а также The Sims 4 и классический тетрис (из серьезных многопользовательских игр в списке только Overwatch).
«Я 30 лет играю в видеоигры, и вы все равно рекомендуете мне *проверяю записи* «Голливудские приключения Ким Кардашьян»?» — спросила одна из пользовательниц.
«Нет ничего плохого в казуальных мобильных играх, но статья утверждает, что целый гендер тяготеет только к ним и никаким другим играм, и это разрушительно для уважения, которого мы добивались десятилетиями», — считает другая.