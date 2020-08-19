В швейцарском городе пошел дождь из шоколада

В небольшом городе Ольтен на севере Швейцарии несколько дней подряд шел дождь из коричневой пыли, которая оказалась измельченными частицами какао-бабов, унесенными с кондитерской фабрики.

Какао-порошок покрыл землю и машины. Ответственность взяла на себя компания Lindt & Sprüngli, которая производит шоколад и другие кондитерские изделия. Ее представители пояснили, что на производстве сломалась вентиляционная система, так что часть порошка оказалась снаружи, а потом ветер разнес ее по городу.

Также в компании заявили, что поломка уже устранена и никакой опасности для населения нет. А еще руководство пообещало помыть все машины, которые покрылись шоколадом, за счет компании.