В Россию смогут вернуться студенты только из стран с открытой границей. И тех отправят на карантин

Иностранные студенты смогут вернуться на учебу в Россию — но только из тех стран, с которыми открыта граница. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление российского Минобрнауки.

Если же государство не открыло международное сообщение с Россией, то студентам из него придется заниматься дистанционно до снятия ограничений. В министерстве добавили, что вопросы въезда в Россию не входят в его компетенцию.

Также всем иностранным студентам нужно будет пройти 14-дневный карантин и сдать тесты на коронавирус перед тем, как вернуться на учебу в России.

В министерстве уточнили, что в прошедшем учебном году в России находились почти 298 тыс. иностранных студентов. Большинство из них приехали из Казахстана, Туркмении, Узбекистана, Китая, Таджикистана, Украины, Индии, Белоруссии, Азербайджана и Киргизии.

18 августа иностранные студенты заявили радиостанции «Говорит Москва», что не могут продолжить обучение в России из‑за закрытых границ. В посольствах, по их словам, просили следить за новостями и говорили, что въезд невозможен по эпидемиологическим причинам. Студенты также рассказали, что руководства вузов и Роспотребнадзор не против их въезда.

В середине июля в России отменили обязательный двухнедельный карантин для приезжающих из‑за границы. Для пересечения границы нужно показать результат ПЦР-теста на коронавирус (метод полимеразной цепной реакции), полученный не ранее чем за три дня до прибытия в Россию. По возможности нужно также предоставить результаты теста на антитела к коронавирусу.