перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Roots United проведут в Петербурге Present is Perfect — саб-ивент фестиваля PPF 16:54
Российский космонавт снял пять НЛО с борта МКС. Видео уже передали руководству Роскосмоса 16:48
Главы государств Евросоюза отказались признавать результаты выборов в Беларуси 16:30
Минтруд объяснил, почему 31 декабря нельзя сделать выходным днем 16:13
e3expo.com Организаторам E3 пришлось извиняться в твиттере перед подписчиками за сексизм
Организаторам E3 пришлось извиняться в твиттере перед подписчиками за сексизм 16:01
В швейцарском городе пошел дождь из шоколада 15:30
Врач: у Ефремова был не инсульт, а ишемические атаки 15:30
В Россию смогут вернуться студенты только из стран с открытой границей. И тех отправят на карантин 15:21
Пол Маккартни всю жизнь пользовался усилителем, который купил в 14 лет 15:12
kremlin.ru «Главное, чтобы не было никакого влияния извне»: Дмитрий Песков высказался о ситуации в Беларуси
«Главное, чтобы не было никакого влияния извне»: Дмитрий Песков высказался о ситуации в Беларуси 14:51
Бритни Спирс попросила суд отказать ее отцу в опекунстве 14:30
Глава Башкирии допустил выкуп акций «Башсоды» — компания хочет добывать ископаемые на шихане Куштау 13:59
«Много лет мы пытаемся спасти Землю от разрушения»: вышел финальный трейлер «Вратаря Галактики» 13:50
Инновационный трамвай, который готовили к ЧМ-2018 по футболу, нашли в промзоне Екатеринбурга 13:21
Terminal Bar/Facebook Автор закона о «наливайках» предложил сделать исключение для баров в центре Петербурга
Автор закона о «наливайках» предложил сделать исключение для баров в центре Петербурга 13:20
В Германии появились морские круизы в никуда 13:15
Парфенов, Акунин и Бекмамбетов прочитали книги вместе с людьми с синдромом Дауна 12:52
Spotify назвал самые популярные треки у российских пользователей 12:35
Звезду «Джерри Магуайра» Кубу Гудинга-младшего опять обвинили в изнасиловании 11:43
Трэвис Скотт записал саундтрек к «Доводу» и попал на обложку GQ 11:25
Отключить рекламу

Пол Маккартни всю жизнь пользовался усилителем, который купил в 14 лет

Илья Голубев
Сегодня в 15:12

Британский музыкант и бывший участник The Beatles Пол Маккартни признался, что всю жизнь использовал усилитель, который купил еще в 14 лет, обратило внимание издание NME.

Признание прозвучало в фильме о создании сольного альбома сэра Пола Маккартни «Flaming Pie» 1997 года (видео вышло вместе с недавним переизданием пластинки).

«Это мой самый первый усилитель, я приобрел его в 14 лет, он называется Elpico. Как вы видите, он выглядит очень по 50-м, как будто это мебель того времени <…> Он был первым и до сих пор остается с мной. Мне пришлось ремонтировать его, очень уж он старый. Электрогитара звучит в нем немного с фуззом и по фанку, что я до сих пор иногда использую», — рассказал Пол Маккартни.

Усилители Elpico A55 с 1956 года изготавливала компания Lee Products, конкретно этот аппарат стал в какой‑то степени легендарным среди поклонников The Beatles — он часто присутствовал на сцене во время выступлений группы. При этом сам усилитель даже не гитарный — у него есть два входа для микрофонов и один — для граммофона.

В начале августа Пол Маккартни раскрыл причину распада легендарного коллектива — виноватой во всем оказалась «семейная ссора».

Тот самый усилитель
Тот самый усилитель
© Кадр из видео YouTube
Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
комедия
Красотка в ударе
Отечественная комедия о том, что красота — в глазах смотрящего
боевик
Поезд в Пусан-2: Полуостров
Нам не на что больше жать: долгожданный сиквел чумового корейского зомби-хоррора
детектив
Начало
Навороченный триллер Кристофера Нолана про вора, проникающего в мозги людей
комедия
Бестолочь
Смешной антрепризный спектакль в постановке Романа Самгина
короткометражный
Ночь пожирателей рекламы-2020
Лучшие рекламные ролики за одну ночь
электроника
«Signal 2020»
Главный загородный рейв лета

Другие материалы по темам

Люди
Пол Маккартни
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить