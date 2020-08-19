Пол Маккартни всю жизнь пользовался усилителем, который купил в 14 лет

Британский музыкант и бывший участник The Beatles Пол Маккартни признался, что всю жизнь использовал усилитель, который купил еще в 14 лет, обратило внимание издание NME.

Признание прозвучало в фильме о создании сольного альбома сэра Пола Маккартни «Flaming Pie» 1997 года (видео вышло вместе с недавним переизданием пластинки).

«Это мой самый первый усилитель, я приобрел его в 14 лет, он называется Elpico. Как вы видите, он выглядит очень по 50-м, как будто это мебель того времени <…> Он был первым и до сих пор остается с мной. Мне пришлось ремонтировать его, очень уж он старый. Электрогитара звучит в нем немного с фуззом и по фанку, что я до сих пор иногда использую», — рассказал Пол Маккартни.

Усилители Elpico A55 с 1956 года изготавливала компания Lee Products, конкретно этот аппарат стал в какой‑то степени легендарным среди поклонников The Beatles — он часто присутствовал на сцене во время выступлений группы. При этом сам усилитель даже не гитарный — у него есть два входа для микрофонов и один — для граммофона.

В начале августа Пол Маккартни раскрыл причину распада легендарного коллектива — виноватой во всем оказалась «семейная ссора».