Бритни Спирс попросила суд отказать ее отцу в опекунстве

Бритни Спирс хочет избавиться от отцовского контроля. Согласно новым судебным документам, поданным ее адвокатом, певица категорически против того, чтобы ее отец Джейми Спирс продолжал выполнять роль ее опекуна, пишет TMZ.

Вместо отца звезда хочет видеть на этом месте своего менеджера Джоди Монтгомери, которая уже почти год выполняет роль временного опекуна. Монтгомери заменила Спирса, когда у того начались проблемы со здоровьем.

Что касается своего бизнеса, певица больше не хочет, чтобы Джейми был единственным лицом, управляющим ее состоянием. Она просит, чтобы контроль над ее финансами вел «квалифицированный корпоративный бухгалтер».

С 2008 по 2019 года Джейми Спирс контролировал почти все аспекты жизни своей дочери — от ее личных отношений и здоровья до выступлений и финансовых дел. Певицу отправили под опеку после ряда публичных срывов и госпитализаций.

В прошлом году Бритни впервые обратилась в суд с ходатайством об освобождении от отцовского опекунства. Она утверждала, что Джейми насильно отправил ее в психиатрическую клинику после того, как она отказалась принимать лекарства.

Фанаты Бритни Спирс сочли, что опекуны фактически лишили ее прав и свобод, и создали летом 2020 года движение #FreeBritney. На его формирование повлиял, казалось бы, безобидный тикток, который певица опубликовала в июле. В нем Бритни танцевала в желтом топе и с цветами в руках под песню «Blinding Lights» The Weeknd. Беспокойство фанатов вызвало то, что в одном из комментариев под прошлым постом певицу просили надеть желтую рубашку в следующем видео, если ей нужна помощь.