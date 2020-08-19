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Автор закона о «наливайках» предложил сделать исключение для баров в центре Петербурга

Семён Гудошников
Сегодня в 13:20

Депутат заксобрания Петербурга Денис Четырбок предложил смягчить предложенный им закон «о наливайках» для баров в историческом центре города. Об этом говорится в телеграм-канале, посвященном деятельности депутата.

Согласно поправке, предложенной Четырбоком, заведения в центре смогут и дальше продавать алкоголь, если площадь их зала обслуживания больше 25 квадратных метров. В первоначальном проекте закона запрет распространялся на все бары с залами меньше 50 метров.

Четырбок предлагает сделать такое исключение для баров в Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском районах. Для других заведений менять условия депутат не предлагает.

«Главная задача рабочей группы — сохранить по-настоящему хорошие, приличные бары и рестораны, которые не доставляют неудобств местным жильцам. Возможно, предложенное «зонирование» мы немного расширим, но главное, чтобы не было никаких послаблений для тех самых пресловутых «наливаек», которые сосредоточены, как правило, в спальных районах», — заявил Четырбок.

Представить изменения в законопроект он собирается на ближайшем заседании рабочей группы во вторник, 25 августа. Рассмотреть поправки могут к октябрю, предположила в разговоре с vc.ru один из авторов телеграм-канала «Ротонда» Ксения Клочкова.

Петербургские депутаты утвердили законопроект о «наливайках» в начале июля, а в конце месяца его подписал губернатор Александр Беглов. Начать действовать закон должен с 1 января 2021 года.

Инициатива вызвала критику как со стороны петербуржцев, так и предпринимателей — она ставит под запрет существование более сотни авторских баров Петербурга. Среди них «Терминал», Redrum, Bukowski, «Хроники», «Стирка 40°» и многие другие. «Афиша Daily» разговаривала с владельцами и сотрудниками петербургских баров, оказавшихся на грани закрытия.

После критики депутат Четырбок предложил создать рабочую группу, которая бы определила, какие бары можно считать «авторскими», и дать им «возможные преференции».

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