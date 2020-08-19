Инновационный трамвай, который готовили к ЧМ-2018 по футболу, нашли в промзоне Екатеринбурга

Издание сообщает, что сейчас трамвай находится на территории предприятия «Уралтрансмаш» — за забором, но с табличкой «Трамвайное производство», которая стояла на выставке «Иннопром», где в 2014 году и представили Russia One. Тогда его осмотрел Дмитрий Медведев.

Инновационный трамвай Russia One с вайфаем, GPS и ГЛОНАСС-навигацией, который шесть лет назад разрабатывал «Уралвагонзавод» , входящий в Ростех , нашли в промышленной зоне на окраине Екатеринбурга. Об этом пишет Ura.ru.

Власти Екатеринбурга планировали ввести трамвай в эксплуатацию уже в 2015 году, а возможными покупателями назывались города, в которых проходили матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, Москва и другие регионы.

Однако этого не случилось: в 2017 году Ростех признал, что покупатель так и не нашелся, и объявил о закрытии проекта. «У нас есть серьезная проблема разрыва между дизайнерами и производителями. Во-первых, для него нет ходовой части, во-вторых, дизайнерский трамвай оказался слабо пригоден для ремонта», — говорил директор по особым поручениям Ростеха Василий Бровко.

В Екатеринбурге трамвай тоже не использовали. В пресс-службе «Уралтрансмаша» это объяснили так: «Это был концепт трамвая, и его инновационные идеи воплотились в последующих моделях».

Внешний вид трамвая комментировали дизайнер Артемий Лебедев и урбанист Илья Варламов. Первый назвал его «трамваем-убийцей и трамваем-мясорубкой», а второй даже похвалил: «Если серийный образец будет не сильно отличаться от представленного вагона, то это будет первый отечественный трамвай, за который не стыдно».