В Германии появились морские круизы в никуда

Немецкая компания TUI Cruises запустила круизы в «никуда» — лайнер выходит в море, но не заходит ни в один порт и через несколько дней просто возвращается обратно, сообщает The Wired.

Фактически пассажиры лайнера несколько дней не могут сойти с него на сушу, поэтому экипажу приходится развлекать их всеми доступными способами, например концертами, которые могут посетить до 150 человек из чуть более 1000 находящихся на борту (остальным доступна трансляция по ТВ в каютах). Впрочем, судя по отзывам, пассажиров и так устраивает возможность все это время просто позагорать у бассейна.

Лайнер Mein Schiff 2 вмещает 2900 человек, а с соблюдением норм социальной дистанции — 1700. В первый такой круиз 24 июля отправились 1200 пассажиров, причем некоторые из них плыли на этом корабле не в первый раз (стоимость билета на одного человека начиналась с 549 евро (48 тыс. рублей). На борту действуют меры безопасности: например, в помещениях все пассажиры обязаны носить маски, а на входе в ресторан каждому измеряют температуру.

Круизы без пункта назначения — отчаянная попытка TUI Cruises вернуть утерянные за пять месяцев простоя позиции. У этой индустрии серьезные проблемы по ряду причин: во-первых, недавние скандалы, связанные с заражением многих членов экипажа и пассажиров коронавирусом (последний такой случай произошел совсем недавно, 7 августа), во-вторых, из‑за экономических проблем люди банально не могут себе позволить потратить так много денег на уик-энд, а те, кто может, не горят желанием платить их за трехдневный круг по морю. При этом порты пока не готовы принимать круизные лайнеры из‑за высоких рисков распространения коронавируса.