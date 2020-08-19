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Звезду «Джерри Магуайра» Кубу Гудинга-младшего опять обвинили в изнасиловании

Федор Кузьмин
Сегодня в 11:43

Американский актер Куба Гудинг-мл. вновь столкнулся с обвинениями в изнасиловании. Об этом пишет издание Variety.

Согласно обвинению, Гудинг дважды изнасиловал женщину в своем номере нью-йоркского отеля в 2013 году. Имя пострадавшей не разглашается.

По словам женщины, актер пригласил ее с другом выпить в отеле «Мерсер» в Сохо, где он тогда останавливался. Гудинг попросил ее подняться вместе с ним в номер, где ему нужно было переодеться.

Как уточняется в иске, женщина настаивала на том, чтобы покинуть номер, однако Гудинг разделся перед ней догола, закрыл дверь, так что нельзя было выйти из номера, и толкнул пострадавшую на кровать.

«Истец была одета в платье с открытыми плечами в этот вечер. Ответчик снял свою одежду и был полностью обнажен. Он с силой и без согласия положил одну руку на ее грудь», — говорится в иске.

Согласно обвинению, этим вечером Гудинг изнасиловал женщину анально и вагинально, несмотря на неоднократные просьбы той прекратить. Адвокат Гудинга, однако, отрицает обвинения, называя их «полностью ложными и лжесвидетельскими».

Пострадавшая требует суда присяжных, а также денежной компенсации и штрафа Гудингу. Их размер не уточняется.

Это уже шестое обвинение в домогательстве и изнасиловании, с которым столкнулся актер. В 2019 году его обвинили в ненадлежащем поведении: тогда 29-летняя женщина рассказала полиции, что Гудинг без ее согласия положил руку ей на грудь, когда был в баре в состоянии алкогольного опьянения.

Куба Гудинг-мл. известен своими ролями в фильмах 1990-х ― начала 2000-х годов: «Ребята по соседству», «Лучше не бывает», «Куда приводят мечты», «Перл-Харбор» и «Снежные псы». За роль Рода Тидвелла в трагикомедии «Джерри Магуайр» он получил «Оскар» как лучший актер второго плана.

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