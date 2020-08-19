В России за сутки снова выявили меньше 5000 случаев заражения коронавирусом

В России за прошедшие сутки выявили 4828 новых пациентов с COVID-19, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю за ситуацией с пандемией. Всего в стране коронавирусом заразились 937 321 человек.
Больше всего заболевших в Москве (691 человек), Петербурге (162), Московской (151) и Свердловской областях (147). Умерли за сутки 117 человек с подтвержденным коронавирусом (с начала пандемии уже 15 989 человек), вылечились — 6795 человек (за все время — 742 628).
По данным Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом заразились уже почти 22,1 млн человек. С начала пандемии 14,1 млн выздоровели, умерли 781 тыс. пациентов с COVID-19.
Больше всего заражений зарегистрировано в США — 5,48 млн случаев, на втором месте Бразилия (3,4 млн), а на третьем — Индия (2,7 млн). Россия по числу зараженных находится на четвертом месте.