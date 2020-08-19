перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Парфенов, Акунин и Бекмамбетов прочитали книги вместе с людьми с синдромом Дауна 12:52
Spotify назвал самые популярные треки у российских пользователей 12:35
Звезду «Джерри Магуайра» Кубу Гудинга-младшего опять обвинили в изнасиловании 11:43
Трэвис Скотт записал саундтрек к «Доводу» и попал на обложку GQ 11:25
Annie Spratt/Unsplash В России за сутки снова выявили меньше 5000 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки снова выявили меньше 5000 случаев заражения коронавирусом 10:46
ТАСС: блогер Пыж, обвиняемый по делу о гостайне, вывез в Украину секретные данные о московском метро 10:27
«Яндекс» объединил городские сервисы в одном месте. В «Яндекс Go» есть такси, каршеринг и доставка 10:09
Тихановская призвала европейских лидеров не признавать выборы в Беларуси 9:30
Горбачев назвал ошибку Лукашенко в ходе протестов 8:52
JillWellington/Pixabay ВОЗ: молодежь способствует распространению коронавируса
ВОЗ: молодежь способствует распространению коронавируса 3:48
Белорусские спортсмены откажутся выступать за сборную, если выборы не признают недействительными 3:25
Гродно стал первым белорусским городом, где власти согласились с требованиями протестующих 2:32
В Петербурге закрасили граффити, посвященное Виктору Цою 1:38
Киану Ривз поделился подробностями съемок четвертой «Матрицы» 1:05
ThomasWolter/Pixabay В Москве из каждой точки проката ежедневно воруют как минимум два самоката
В Москве из каждой точки проката ежедневно воруют как минимум два самоката 0:28
В Японии сотрудника уволили за ложь в резюме. Он оказался слишком образованным для своей позиции Вчера в 23:12
Пророческий комикс в трейлере сериала «Утопия» Вчера в 22:44
«Мы — часть общества»: МВД Беларуси выступило с обращением к гражданам Вчера в 22:03
Nexta сообщила об изнасилованиях девушек в белорусских СИЗО Вчера в 21:45
Kinky Party Гости Kinky Party смогут провериться на ВИЧ перед вечеринкой
Гости Kinky Party смогут провериться на ВИЧ перед вечеринкой Вчера в 21:14
Отключить рекламу

Горбачев назвал ошибку Лукашенко в ходе протестов

Федор Кузьмин
Сегодня в 8:52

Бывший президент СССР Михаил Горбачев указал на ошибку Александра Лукашенко в ходе протестов в Беларуси. Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде».

По словам Горбачева, Лукашенко опоздал со своим обращением к рабочим. «Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим промышленных предприятий. Но, кажется, поздно», — сказал бывший президент.

Горбачев уточнил, что он тоже обращался к рабочим, и признал, что ему также было необходимо сделать это раньше. «Но нужной поддержки не получилось. А свалить на рабочих — это я не склонен», — заявил экс-президент СССР.

Горбачев также указал, что ушел с поста президента по своей воле, — чтобы «избежать раскола и нашей внутренней войны». В результате этого, по заверению бывшего президента, удалось не допустить кровопролития.

«Я, вообще говоря, не пойму, как можно Горбачева не поддержать?» — сказал он.

В процессе интервью он также согласился со словами корреспондента «Комсомольской правды» о том, что на Беларусь оказывают давление другие государства.

Александр Лукашенко 17 августа выступил перед рабочими Минского завода колесных тягачей. Его встретили криками «Уходи!». Во время своего выступления президент Беларуси допустил проведение новых президентских выборов в стране.

Горбачев 13 августа заявил о недопустимости оправдания репрессий. Он подчеркнул, что указ «О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20–50-х годов», подписанный им в 1990 году, был необходим.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
комедия
Красотка в ударе
Отечественная комедия о том, что красота — в глазах смотрящего
боевик
Поезд в Пусан-2: Полуостров
Нам не на что больше жать: долгожданный сиквел чумового корейского зомби-хоррора
детектив
Начало
Навороченный триллер Кристофера Нолана про вора, проникающего в мозги людей
комедия
Бестолочь
Смешной антрепризный спектакль в постановке Романа Самгина
короткометражный
Ночь пожирателей рекламы-2020
Лучшие рекламные ролики за одну ночь
электроника
«Signal 2020»
Главный загородный рейв лета

Другие материалы по темам

Теги
Комсомольская правда
Минский завод колесных тягачей
Люди
Михаил Горбачев
Александр Лукашенко
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить