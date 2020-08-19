Горбачев назвал ошибку Лукашенко в ходе протестов

Бывший президент СССР Михаил Горбачев указал на ошибку Александра Лукашенко в ходе протестов в Беларуси. Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде».

По словам Горбачева, Лукашенко опоздал со своим обращением к рабочим. «Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим промышленных предприятий. Но, кажется, поздно», — сказал бывший президент.

Горбачев уточнил, что он тоже обращался к рабочим, и признал, что ему также было необходимо сделать это раньше. «Но нужной поддержки не получилось. А свалить на рабочих — это я не склонен», — заявил экс-президент СССР.

Горбачев также указал, что ушел с поста президента по своей воле, — чтобы «избежать раскола и нашей внутренней войны». В результате этого, по заверению бывшего президента, удалось не допустить кровопролития.

«Я, вообще говоря, не пойму, как можно Горбачева не поддержать?» — сказал он.

В процессе интервью он также согласился со словами корреспондента «Комсомольской правды» о том, что на Беларусь оказывают давление другие государства.

Александр Лукашенко 17 августа выступил перед рабочими Минского завода колесных тягачей. Его встретили криками «Уходи!». Во время своего выступления президент Беларуси допустил проведение новых президентских выборов в стране.

Горбачев 13 августа заявил о недопустимости оправдания репрессий. Он подчеркнул, что указ «О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20–50-х годов», подписанный им в 1990 году, был необходим.