ВОЗ: молодежь способствует распространению коронавируса

Всемирная организация здоровья предупредила, что распространению коронавируса способствуют молодые люди. Об этом сообщила телекомпания Al Jazeera.

По словам ВОЗ, чаще всего переносчиками инфекции становятся люди 20-40 лет, которые не замечают у себя легкие симптомы заболевания и не догадываются о своей опасности для окружающих.

«Это увеличивает риск побочных эффектов для наиболее уязвимых слоев населения: пожилых людей, больных, находящихся на длительном лечении, людей, живущих в густонаселенных городских районах или недостаточно обслуживаемых сельских районах», — отмечает региональный директор ВОЗ Такеши Касай.

В то же время с февраля по июль увеличилось число заболевших среди детей и молодежи. Согласно данным Al Jazeera, доля инфицированных детей в возрасте до 4 лет выросла с 0,3% до 2,2%, в возрасте от пяти до 14 лет — с 0,8% до 4,6%. Кроме того, увеличилась и доля заболевшей молодежи 15-24 лет — с 4,5% до 15%.

Причиной увеличения доли детей и подростков среди инфицированных в ВОЗ считают рискованное поведение молодых людей.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, во всем мире коронавирусом уже заразились 21,9 млн человек. Больше всего заболевших в США, Бразилии и Индии. В России за последние сутки выявили менее 5000 случаев заражения.