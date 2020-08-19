Белорусские спортсмены откажутся выступать за сборную, если выборы не признают недействительными

Спортсмены Беларуси потребовали признать выборы президента недействительными. В противном случае они готовы отказаться от выступлений за национальную сборную. Об этом они сообщили в открытом письме к властям, которое опубликовало издание «Прессбол».

Под письмом подписались более 100 спортсменов, в том числе чемпионы Европы по легкой атлетике Ольга Мазуренок, Эльвира Герман, Марина Арзамасова, чемпион мира и Европы по самбо Степан Попов и двукратная призерка Олимпиады по плаванию Александра Герасименя.

Спортсмены осудили «многочисленные фальсификации результатов выборов президента Республики Беларусь, а также проявление грубого насилия со стороны силовых структур в отношении мирно протестующих граждан». По мнению атлетов, ряд сотрудников силовых органов «исполнили преступные приказы по применению необоснованной, зачастую непропорциональной, силы».

В открытом письме атлеты потребовали освободить всех задержанных во время демонстраций граждан, реабилитировать политзаключенных, «выявить и наказать виновных в избиениях и зверских издевательствах над гражданами» и оказать медицинскую, психологическую, правовую и материальную помощь всем пострадавшим.

Ранее российские музыканты, поэты и работники сцены опубликовали открытое письмо в поддержку жителей Беларуси. Кроме того, в поддержку граждан Беларуси высказались уже многие: «Афиша Daily» собрала реакции белорусских, российских и мировых ньюсмейкеров.