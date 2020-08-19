Гродно стал первым белорусским городом, где власти согласились с требованиями протестующих

Исполнительный комитет белорусского города Гродно согласился выполнить ряд требований протестующих. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте исполкома.

Власти города поддержали идею штаба Светланы Тихановской создать совет общественного согласия города, в который войдут представители гражданского общества и органов исполнительной и законодательной власти.

Кроме того, в Гродно разрешили проводить массовые акции на центральных площадях — площади Ленина и Советской площади. На митингах обещали организовать медицинской, техническое и информационное сопровождение.

«Представителям демократической общественности, профсоюзов, политических партий будет обеспечена возможность выступления в эфире «Гродно Плюс», — говорится в сообщении.

Также Исполнительный комитет города заявил, что задержанных за участие в протестах освободят и во всех необходимых случаях организуют разбирательства о причинении вреда здоровью. Помимо этого, работникам, участвующим в забастовке, не будут грозить административные наказания.

Город Гродно является пятым по числу жителей городом республики, в нем проживает более 356 тыс. человек. Несколько дней назад работники крупнейшего промышленного предприятия города — «Гродно Азот» — начали забастовку.

В Гродно, как и в других белорусских городах, с 9 августа идут протестные акции. Горожане выступают за пересчет результатов выборов президента страны, а также за освобождение всех задержанных во время протестов.