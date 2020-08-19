В Петербурге закрасили граффити, посвященное Виктору Цою

Рисунок появился на стене бывшей котельной «Камчатка», где музыкант работал кочегаром. Сейчас в здании на улице Блохина находится клуб-музей. Одна из местных жителей пожаловалась на граффити в администрацию района, из‑за этого изображение солнца на черном фоне пришлось закрасить.

В Петербурге в Петроградском районе закрасили граффити «Звезда по имени Солнце», посвященное 30-й годовщине гибели рок-музыканта Виктора Цоя , сообщил ТАСС .

«К сожалению, закрасили. Поступила жалоба на портал «Наш Санкт-Петербург», соответственно, так как стена — элемент жилого дома, а рисунок не был согласован с жителями, комитетом по строительству и архитектуре, сотрудники ЖКС вышли на адрес и закрасили», — рассказали в пресс-службе Петроградского района.

15 августа 2020 года исполнилось 30 лет со дня смерти лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя. «Афиша Daily» подготовила масштабный спецпроект к этой дате.