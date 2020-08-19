Киану Ривз поделился подробностями съемок четвертой «Матрицы»

Американский актер Киану Ривз рассказал о съемках четвертой части фильма «Матрица» в интервью для Associated Press.

По словам актера, съемки фильма возобновились после пятимесячного перерыва. Они проходят в Берлине и сопряжены с дополнительными специальными мерами безопасности, отметил Ривз.

«У нас есть несколько хорошо продуманных и эффективных протоколов, поэтому ритм производства не изменился и не был нарушен. Этого удалось достичь благодаря напряженной работе, организации и продуманности, с которой составлялись эти протоколы», — сказал актер.

Ривз не раскрыл новых деталей сюжета. Известно, что фильм поставит Лана Вачовски, один из режиссеров оригинальной трилогии. Она же напишет сценарий для фильма. Оператором новой «Матрицы» выступит двукратный лауреат «Оскара» Джон Толл.

Недавно сестра Ланы Вачовски Лилли рассказала, что фильмы «Матрица» посвящены трансгендерам и гендерной идентичности.