В Москве из каждой точки проката ежедневно воруют как минимум два самоката, сообщает «Москвич Mag» со ссылкой на исследование компании Delta.

Согласно данным аналитиков, спрос на аренду самокатов за год в городе увеличился на 70%. Однако среди пользователей оказалось немало мошенников. Суммарно прокатчики могут потерять на кражах за сезон около 150 млн рублей.

Как отмечают исследователи, в каждой точке проката за день фиксируется три-четыре попытки украсть транспортное средство — одна из них, как правило, оказывается успешной. Причем крадут чаще сразу несколько самокатов. 95% краж происходит в точках самообслуживания и только 5% — во время трека.