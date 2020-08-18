В Японии сотрудника уволили за ложь в резюме. Он оказался слишком образованным для своей позиции

В Японии сотрудника уволили за ложь в резюме. Оказалось, что более 20 лет назад он устроился в Бюро водоснабжения, преуменьшив свою квалификацию, сообщает Asahi Shimbun Digital.

В 1996 году мужчина, которому сейчас 48 лет, скрыл от работодателя, что закончил вуз. Дело в том, что позиция, на которую он претендовал, предназначалась для человека со средним образованием.

В 2006 году рабочих в Кобе массово увольняли за ложь в резюме. Тогда солгавший при найме сотрудник вновь обманул работодателя, сказав, что не получал высшего образования. Спустя 14 лет правда вскрылась — и мужчину уволили. Теперь ему придется искать работу там, где его квалификация будет соответствовать требованиям.