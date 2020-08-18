Милиционеры Беларуси выступили с официальным обращением к гражданам. Его опубликовали в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

Сотрудники милиции отметили, что разделяют озабоченность будущим страны и народа и не осуждают стремления соотечественников к позитивным и мирным переменам. Однако они не согласны с призывами протестующих, которые требуют от силовиков сложить полномочия. По мнению сотрудников МВД, на фоне лозунгов «милиция с народом» люди сами прикладывают усилия к обратному.

«Формируется ошибочная установка: быть правоохранителем — стыдно и плохо. Демонизируются все без исключения сотрудники милиции. От нас ждут пафосного расставания с удостоверениями, присоединения к колоннам протестующих, публичного осуждения коллег и власти в целом. Этого не будет!» — заявили милиционеры.

Они разделяют ответственность «за все то негативное, что во время последних событий пришлось испытать мирным гражданам», но отказываются просить прощения за выполнение своего служебного долга.

Силовики считают, что те милиционеры, которые ушли со службы, «решили бросить все только лишь из‑за подогретого в интернете (а зачастую доведенного до угроз и даже физического насилия) порицания общества, безопасность которого они обеспечивают».

Большинство милиционеров, отмечают они, «надело форму для того, чтобы приносить пользу обществу и государству». И «уже сейчас из‑за происходящих событий в органах внутренних дел с трудом хватает ресурсов на то, чтобы обеспечить безопасность в ваших дворах и домах».

«Мы — не «режим», мы — часть общества! Именно сейчас мы обязаны нести службу на своих местах как никогда», — отметили милиционеры, попросив белорусов не поддаваться тотальной ненависти, не обесценивать их работу и не топтать гордость родственников силовиков, которые «честно носят погоны».

Ранее Александр Лукашенко наградил 300 силовиков «за безупречную службу». В Беларуси c 9 августа шли протесты, которые начались после объявления первых данных ЦИК о результатах выборов президента страны. Волнения быстро переросли в столкновения с силовиками, против демонстрантов применяли резиновые пули и светошумовые гранаты.

К разгону демонстрантов присоединились военные, против мирных невооруженных жителей применили огнестрельное оружие. Избивали и задерживали не только протестующих, но и журналистов — как российских, так и зарубежных. Очевидцы сообщали, что людей держали во дворах изоляторов на бетоне, сутками не кормили, давали воду из‑под крана, избивали.