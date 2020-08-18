Лукашенко наградил силовиков, Уэст задумал христианский TikTok и другие новости дня

Александр Лукашенко назвал координационный совет оппозиции «откровенно отвязанными нацистами» и пообещал принять меры, чтобы «остудить горячие головы». В то же время он наградил 300 силовиков медалями «за безупречную службу».

Директора музея в Беларуси Константина Шимакова нашли мертвым. Ранее он отказался подписать протокол избиркома.

Владимир Путин обсудил с главой Европейского совета Шарлем Мишелем политическую ситуацию в Беларуси. Он выразил озабоченность из‑за попыток давления других государств на белорусские власти.

Суд в Перми приговорил к двум годам колонии Александра Шабарчина, который два года назад установил в центре города манекен с фотографией Владимира Путина и надписью «Лжец. Военный преступник Пыня В.В.». Его и еще одного фигуранта дела (он получил условный срок) признали виновными в хулиганстве по предварительному сговору.

СМИ сообщают, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил собак вне закона. Животных насильно забирают и усыпляют, а, возможно, и отдают на убой, чтобы решить проблему нехватки продовольствия в стране.

День города в Москве, который традиционно пройдет в первые выходные осени — 5 и 6 сентября, отметят без масштабных гуляний. Темой праздника станет «Музейная Москва»: горожане смогут бесплатно посетить 90 московских музеев и выставочных залов.

Британские океанологи выяснили, что в Атлантическом океане в 10 раз больше пластика, чем считалось ранее — от 12 до 21 млн тонн. Это удалось выяснить благодаря замерам на территории всей Атлантики, в том числе на глубине.

Канье Уэст заявил, что хочет создать христианский TikTok — Jesus Tok. «Мы молимся, что сможем работать вместе с TikTok, чтобы создать соответствующую христианству версию. Она должна быть безопасной для детей всего мира», — написал музыкант.

Барак Обама поделился плейлистом с летними треками. В него вошли 53 композиции в разных жанрах, в том числе песни Боба Дилана, Нины Симон, Билли Айлиш, OutKast и других.

У фильма Кристофера Нолана «Интерстеллар» может появиться продолжение. Сейчас проект находится на ранней стадии разработки, так что пока подробней немного.

Вышло несколько трейлеров: драмы «Черный дрозд», в котором Сьюзан Сарандон играет смертельно больную женщину, и фильма фильма «Энола Холмс» о сестре Шерлока Холмса.