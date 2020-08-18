перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Лукашенко наградил силовиков, Уэст задумал христианский TikTok и другие новости дня 20:48 Дайджест
В московском Царицыно меняют хорошую плитку на новую 20:48
Пэрис Хилтон стала художницей. Она продаст одну из своих картин на благотворительном аукционе 20:32
Игорь Сечин подарил Владимиру Путину бутылку «лучшей в мире» нефти 20:17
Timothy Meinberg/Unsplash Муфтият Дагестана запретил женское обрезание. Это может спасти многих девочек от калечащих операций
Муфтият Дагестана запретил женское обрезание. Это может спасти многих девочек от калечащих операций Обновлено в 19:42
Британские океанологи: в Атлантическом океане в 10 раз больше пластика, чем считалось ранее 19:34
Организатор тренингов «Бизнес-молодость» объявил о закрытии проекта 18:59
kremlin.ru «Откровенно отвязанные нацисты»: Александр Лукашенко высказался о Координационном совете оппозиции
«Откровенно отвязанные нацисты»: Александр Лукашенко высказался о Координационном совете оппозиции 18:35
В Москве открылся районный центр «Эльбрус». В нем можно посмотреть арт-проект студентов ВШЭ 18:17
Директора музея в Беларуси нашли мертвым. Ранее он отказался подписать протокол избиркома Обновлено в 18:16
Путин в разговоре с главой Евросовета выразил озабоченность попытками давления на власти Беларуси 17:52
Доверие может быть самым важным фактором для преодоления депрессии 17:42
Artem Beliaikin/Unsplash День города в Москве отметят без масштабных гуляний
День города в Москве отметят без масштабных гуляний 17:34
Вышел трейлер фильма «Черный дрозд», в котором Сьюзан Сарандон играет смертельно больную женщину 17:11
Трое потерпевших по делу Ефремова подали к актеру иск на 1 рубль 17:01
Блогер собрал пистолет, надевающий маски на лица людей 16:56
Японская гостиница предлагает постояльцам пожить с котом. И даже оставить питомца себе! 16:31
Из «Википедии» намеренно удаляют информацию об актерах дубляжа. Об этом рассказал голос Тора 16:30
TJDarmstadt/Wikipedia Wizz Air перенесла начало полетов из Петербурга в Норвегию, Швецию, Данию и Австрию
Wizz Air перенесла начало полетов из Петербурга в Норвегию, Швецию, Данию и Австрию 16:19
Роуз МакГоуэн обвинила режиссера «Париж, я люблю тебя» Александера Пейна в развратных действиях 16:12
Отключить рекламу
Дайджест

Лукашенко наградил силовиков, Уэст задумал христианский TikTok и другие новости дня

Анастасия Цой
Сегодня в 20:48

Александр Лукашенко назвал координационный совет оппозиции «откровенно отвязанными нацистами» и пообещал принять меры, чтобы «остудить горячие головы». В то же время он наградил 300 силовиков медалями «за безупречную службу».

Директора музея в Беларуси Константина Шимакова нашли мертвым. Ранее он отказался подписать протокол избиркома.

Владимир Путин обсудил с главой Европейского совета Шарлем Мишелем политическую ситуацию в Беларуси. Он выразил озабоченность из‑за попыток давления других государств на белорусские власти.

Суд в Перми приговорил к двум годам колонии Александра Шабарчина, который два года назад установил в центре города манекен с фотографией Владимира Путина и надписью «Лжец. Военный преступник Пыня В.В.». Его и еще одного фигуранта дела (он получил условный срок) признали виновными в хулиганстве по предварительному сговору.

СМИ сообщают, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил собак вне закона. Животных насильно забирают и усыпляют, а, возможно, и отдают на убой, чтобы решить проблему нехватки продовольствия в стране.

День города в Москве, который традиционно пройдет в первые выходные осени — 5 и 6 сентября, отметят без масштабных гуляний. Темой праздника станет «Музейная Москва»: горожане смогут бесплатно посетить 90 московских музеев и выставочных залов.

Британские океанологи выяснили, что в Атлантическом океане в 10 раз больше пластика, чем считалось ранее — от 12 до 21 млн тонн. Это удалось выяснить благодаря замерам на территории всей Атлантики, в том числе на глубине.

Канье Уэст заявил, что хочет создать христианский TikTok — Jesus Tok. «Мы молимся, что сможем работать вместе с TikTok, чтобы создать соответствующую христианству версию. Она должна быть безопасной для детей всего мира», — написал музыкант.

Барак Обама поделился плейлистом с летними треками. В него вошли 53 композиции в разных жанрах, в том числе песни Боба Дилана, Нины Симон, Билли Айлиш, OutKast и других.

У фильма Кристофера Нолана «Интерстеллар» может появиться продолжение. Сейчас проект находится на ранней стадии разработки, так что пока подробней немного.

Вышло несколько трейлеров: драмы «Черный дрозд», в котором Сьюзан Сарандон играет смертельно больную женщину, и фильма фильма «Энола Холмс» о сестре Шерлока Холмса.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
комедия
Красотка в ударе
Отечественная комедия о том, что красота — в глазах смотрящего
боевик
Поезд в Пусан-2: Полуостров
Нам не на что больше жать: долгожданный сиквел чумового корейского зомби-хоррора
детектив
Начало
Навороченный триллер Кристофера Нолана про вора, проникающего в мозги людей
драматический
Бестолочь
Смешной антрепризный спектакль в постановке Романа Самгина
короткометражный
Ночь пожирателей рекламы-2020
Лучшие рекламные ролики за одну ночь
фантастика
Лобстер
Необычная антиутопия про любовь в мире будущего

Другие материалы по темам

Теги
Европейский совет
Люди
Александр Лукашенко
Владимир Путин
Шарль Мишель
Чен Ким
Барак Обама
Боб Дилан
Шерлок Холмс
Александр Шабарчин
Билли Айлиш
Кристофер Нолан
Сьюзан Сарандон
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить