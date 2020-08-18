В московском Царицыно меняют хорошую плитку на новую

«Снимают хорошую, но уже устаревшую плитку и меняют на плитку из новой коллекции», — говорится в подписи к посту.

Комментаторы шутят, что летняя плитка не подходит на осенне-зимний сезон, ее срок годности уже вышел, а москвичи не могут ходить по плитке, вышедшей из моды.

Замена недавно уложенной тротуарной плитки или асфальта — частое явление для Москвы. К примеру, в апреле у станции метро «Чистые пруды» начали перекладывать плитку, уложенную год назад, а в августе на Смольной улице меняли асфальт, которому не было и пары недель.

В сентябре 2019-го местные чиновники попытались объяснить этот необычный феномен. По их словам, плитку приходится перекладывать из‑за ошибок недобросовестных подрядчиков, а асфальт менять — чтобы обеспечить транспортную безопасность на важных дорогах и магистралях.