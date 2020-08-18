Гости Kinky Party смогут провериться на ВИЧ перед вечеринкой

Организаторы Kinky Party проведут научное исследование о частоте выявления ВИЧ и ЗППП среди гостей московских секс-вечеринок. Как пишет The Village, в этом им помогут Институт эпидемиологии, компания «ИнтерЛабСервис», клиника экспертной гинекологии «Клиника Фомина» и фонд борьбы со СПИДом «Шаги».

Перед вечеринкой гостям предложат пройти экспресс-тест по слюне на выявление антител к ВИЧ, а также сдать анализы на инфекции, передающиеся половым путем. Вся информация будет анонимной и конфиденциальной. Полученные данные потом обобщат.

Исследование начнется на следующей вечеринке Roaring Twenties, которая пройдет в Москве 29 августа. Желающих поучаствовать просят прийти за час до начала. Также на вечеринке можно будет проконсультироваться со специалистом по профилактике ВИЧ и ЗППП.