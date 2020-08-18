Британские океанологи: в Атлантическом океане в 10 раз больше пластика, чем считалось ранее

Британские океанологи выяснили, что в верхних слоях Атлантического океана плавает в 10 раз больше пластикового мусора, чем считалось ранее. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на журнал Nature Communications.

Объем пластикового мусора в океане может составлять от 12 до 21 млн тонн. Это удалось выяснить благодаря замерам микропластика на территории всей Атлантики, в том числе на глубине — ранее подобные исследования не проводились.

По словам ученых, каждый год в сточные воды и на свалки попадает около 300 млн тонн пластикового мусора, который в большинстве случаев не разлагается на протяжении десятков и даже сотен лет.

Частицы пластика в последние полвека в огромном количестве попадают в воду. Как отмечают канадские исследователи, человек проглатывает ежегодно около 40-60 тыс. микрочастиц пластика.

Ранее ученые из университета Голуэя выяснили, что около 90% микропластика в сточных водах — это продукт распада салфеток и других средств личной гигиены.

В Евросоюзе с 2021 года в силу вступает закон, который запрещает производство и продажу одноразовых изделий из пластика, Китай собирается запретить использование пакетов из неразлагаемого пластика к 2022 году. В России эту инициативу еще в прошлом году поддержали в Госдуме, Роспотребнадзоре и Минприроды, свой план отказа от пластика представил Гринпис.

Также Гринпис сообщал, что большинство мусора на пляжах Байкала — одноразовый пластик, пластиковый пакет обнаружили даже на дне Марианской впадины, а в снегах Арктики очень много частиц микропластика (он уже может составлять четверть рациона белых медведей).