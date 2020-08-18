Игорь Сечин подарил Владимиру Путину бутылку «лучшей в мире» нефти

Глава «Роснефти» Игорь Сечин подарил президенту России Владимиру Путину бутылку нефти, которую назвал лучшей в мире.

«Сегодня с большой радостью хотел бы передать вам первую нефть, добытую на 31-й скважине Западно-Иркинского месторождения, с потрясающими характеристиками: содержание серы — 0,02%», — сказал Сечин. По его словам, эта нефть лучшая в мире — даже лучше, чем та, которая добывается на Ближнем Востоке.