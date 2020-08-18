Директора музея в Беларуси нашли мертвым. Ранее он отказался подписать протокол избиркома

Директора Волковысского военно-исторического музея Константина Шишмакова обнаружили мертвым. Об этом пишет Tut.by со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Ангел». Возможные причины смерти не сообщаются.

9 августа Константин Шишмаков работал в избирательной комиссии на выборах президента и отказался подписывать итоговый протокол. 15 августа он вернулся на работу в военно-исторический музей. В конце дня он позвонил жене и сказал: «Я здесь работать больше не буду, еду домой».

После этого Шишмаков перестал выходить на связь, до дома он так и не доехал. Милиционеры выяснили, что телефон директора музея в последний раз подавал признаки жизни по дороге из Волковыска в Гродно.