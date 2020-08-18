Районный центр «Эльбрус» в Москве открылся арт-проектом студентов НИУ ВШЭ

В Москве с 18 августа в тестовом режиме работает районный центр «Эльбрус» на базе бывшего кинотеатра с аналогичным названием. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании ADG Group, которая провела реконструкцию кинотеатра.
Здание «Эльбруса» вошло в программу реконструкции более 30 московских кинотеатров, которая проходит в рамках проекта «Место встречи». Сейчас посетителям доступны несколько магазинов и супермаркетов, а также арт-проект студентов-художников из Высшей школы экономики. Работы участников выставки расположились на всех этажах «Эльбруса».
«Нецентральный район — важное место. Мы проводим больше времени именно там, поэтому люди должны чувствовать себя комфортно не только в центре, но и на его окраинах. Вам не надо ехать в центр, для того чтобы стать частичкой чего‑то важного. Вам достаточно просто выйти из дома», — рассказала участница арт-проекта Анастасия Колесниченко.
Представители ADG Group отмечают, что в отреставрированном здании можно поиграть в пинг-понг, бадминтон, настольный футбол или шахматы, а также принять участие в соревнованиях и танцевальных мастер-классах. Неделя после открытия будет посвящена кино: все желающие смогут обсудить фильмы в киноклубе.
Архитектурную концепцию обновленного «Эльбруса» разработала британский архитектор Аманда Ливит, автор проекта реконструкции Музея Виктории и Альберта в Лондоне. Адаптировали ее отечественные проектировщики. Представители проекта отмечают, что оригинальный дизайн вывески с названием «Эльбрус» сохранился. Ее отсканировали и воспроизвели в современных долговечных материалах.
«Ключевая архитектурная особенность — центральный стеклянный фасад. Он не только пропускает много света, но и создает эффект открытости городу», — сообщили в пресс-службе ADG Group.