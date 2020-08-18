Районный центр «Эльбрус» в Москве открылся арт-проектом студентов НИУ ВШЭ

В Москве с 18 августа в тестовом режиме работает районный центр «Эльбрус» на базе бывшего кинотеатра с аналогичным названием. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании ADG Group, которая провела реконструкцию кинотеатра.

Здание «Эльбруса» вошло в программу реконструкции более 30 московских кинотеатров, которая проходит в рамках проекта «Место встречи». Сейчас посетителям доступны несколько магазинов и супермаркетов, а также арт-проект студентов-художников из Высшей школы экономики. Работы участников выставки расположились на всех этажах «Эльбруса».

«Нецентральный район — важное место. Мы проводим больше времени именно там, поэтому люди должны чувствовать себя комфортно не только в центре, но и на его окраинах. Вам не надо ехать в центр, для того чтобы стать частичкой чего‑то важного. Вам достаточно просто выйти из дома», — рассказала участница арт-проекта Анастасия Колесниченко.