Доверие может быть самым важным фактором для преодоления депрессии

Американские ученые выяснили. что доверие между людьми оказалось самым важным фактором для преодоления депрессии, пишет N+1 со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале The American Journal of Psychiatry.

Ученые проверили информацию проекта проекте UK Biobank о почти 124 тыс. британцев и изучили влияние 106 внутренних и внешних факторов на развитие и течение у них депрессии.

Оказалось, что хуже всего на развитие депрессии влияет наследственность (психические расстройства родителей) и сильный стресс в детстве (насилие или смерть близких). Усугубляет депрессию и недосып (причем они тесно связаны друг с другом, так как депрессия мешает сну), использование компьютера, просмотр телевизора, дневной сон, безлактозная диета и даже употребление чая (всего 11 факторов).

Положительно на состояние человека влияет доверие к другим людям (оказалось очень важным), пешие прогулки, здоровый сон, занятия спортом, рациональная диета и еще 18 подобных факторов.

Ученые утверждают, что к результатам их исследования следует относиться осторожно, так как определить влияние регулируемых факторов на депрессию и их взаимодействие непросто (одно может оказаться следствием другого или наоборот — вопреки исследованию). К тому же, исследование основывалось на личных опросах, что немного снижает его точность и объективность. Тем не менее, результаты достаточно важные и требуют дополнительных экспериментов.