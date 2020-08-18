Вышел трейлер фильма «Черный дрозд», в котором Сьюзен Сарандон играет смертельно больную женщину

Картина расскажет о женщине с боковым амиотрофическим склерозом, чья семья собирается вместе на Рождество. Они не подозревают, что после праздника героиня собирается покончить с собой.

На ютьюб-канале Screen Media Films вышел трейлер драмы «Черный дрозд» — ремейка датского фильма «Тихое сердце», вышедшего в 2014 году.

Главную роль сыграла Сьюзен Сарандон («Тельма и Луиза», «Одержимость», «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована»). В «Тихом сердце» эту роль исполнила актриса Паприка Стеэн, получившая награду за лучшую женскую роль на фестивале в Сан-Себастьяне.

Также в новом фильме снялись Сэм Нил, Кейт Уинслет, Миа Васиковска и другие. Режиссером выступил Роджер Мишелл («Ноттинг Хилл»).