Трое потерпевших по делу Ефремова подали к актеру иск на 1 рубль

Вдова, младший сын и брат Сергея Захарова, погибшего в аварии, спровоцированной Михаилом Ефремовым, подали к актеру иск о компенсации морального ущерба на один рубль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова их представителя Александра Добровинского.

«Кто может возместить нам мужа, отца и брата? Какая сумма может возместить? Никакая. Сразу после ДТП Ефремов заявил, что у него много денег. Ефремов опорочил только себя, прощения ему от нашей семьи не будет никогда. Таким образом, обосновав наши требования, мы считаем, что символическая сумма нашего иска составляет один рубль», — сказал Добровинский.

Представитель семьи Захарова зачитал заявления защитника Ефремова Эльмана Пашаева о том, что потерпевшие требуют крупную компенсацию, и опроверг их. Добровинский заявил, что семье Захарова не нужно «грязных денег артиста, пропитанных кровью погибшего», и они просят только справедливого наказания для Ефремова.

«С самого начала этого процесса мои доверители заявляли, что хотят только справедливого суда над Михаилом Ефремовым. Все инсинуации по поводу немыслимых компенсаций, которые они якобы требовали от господина Ефремова, были лживы, о чем я говорил, отвечая на вопросы журналистов. <…> Надеюсь, мы поставили точку во всех домыслах относительно компенсации», — отметил Добровинский.

Защита актера согласилась с иском. При этом старший сын Сергея Захарова Владимир, который признан четвертым потерпевшим по делу и которого представляет другой адвокат, предъявил Ефремову иск на 6,5 млн рублей.

Ефремов попал в аварию 8 июня. Он пересек двойную сплошную в районе Смоленской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся c автомобилем. Сам актер практически не пострадал, водитель грузового фургона Сергей Захаров погиб.

Позже в крови у Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. На актера завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

С прошлого судебного заседания Ефремова госпитализировали с инсультом.