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Блогер собрал пистолет, надевающий маски на лица людей

Илья Голубев
Сегодня в 16:56

Американский блогер Аллен Пэн собрал пистолет, надевающий людям маски на лица, и отправился с ним на калифорнийский пляж, чтобы стрелять в людей, игнорирующих меры защиты от коронавируса. На это обратила внимание редакция N+1.

У самого пистолета есть четыре дула, стреляющие газом. В них заряжаются четыре грузила, привязанные к углам маски. После выстрела эти грузила обматывают маской цель. Блогер считает, что таким образом можно надевать маски на посетителей магазинов, отказывающихся соблюдать стандартные меры безопасности при пандемии.

Аллен Пэн испытал пистолет на себе, после чего отправился на калифорнийский пляж (по его словам, в Калифорнии живет больше всего противников ношения масок), чтобы стрелять в людей. Однако оказалось, что большинство посетителей пляжа, во-первых, уже носят маски, а, во-вторых, могут совсем неправильно понять намерения блогера, поэтому он нашел добровольцев и испытал пистолет уже вместе с ними. Испытания прошли успешно, хотя кроме самого Пэна никто не стал пробовать действие устройства на себе.

По данным Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом заразились уже почти 22 млн человек. С начала пандемии большинство — почти 13 млн — выздоровели, умерли 774 тыс. пациентов с COVID-19. Больше всего заражений зарегистрировано в США — 5,4 млн случаев (на втором месте — Бразилия (3,3 млн), на третьем — Индия (2,7 млн), на четвертом — Россия (930 тыс.)). В США ситуация с пандемией катастрофическая, а защитные меры против распространения вируса зачастую игнорируются даже федеральными властями.

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