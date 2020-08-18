Японская гостиница предлагает постояльцам пожить с котом. И даже оставить питомца себе!

В одной из гостиниц в небольшом японском городке Югавара постояльцам предлагают пожить в номере вместе с котиком, сообщает издание SoraNews24.

Рекан (так называют гостиницы в традиционном стиле) My Cat Yugawara в первую очередь предлагает эту услугу тем, кто хочет завести себе кота, но все еще сомневается. Для начала таким гостям необходимо провести время в кошачьем кафе при гостинице, чтобы зарекомендовать себя перед персоналом. Если все в порядке, в 17.30 постояльцу приносят кота, о котором ему предстоит заботиться до 9.00 (лоток предоставляется).

Вечер с котом стоит 2200 иен (1500 рублей), эту сумму придется заплатить дополнительно к проживанию (которое стоит в среднем примерно 5000 иен за ночь, то есть около 300 рублей). У гостя есть возможность оставить себе котика, с которым ему довелось жить, — для этого придется пройти специальное собеседование с сотрудниками гостиницы.