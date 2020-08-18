Из «Википедии» намеренно удаляют информацию об актерах дубляжа. Об этом рассказал голос Тора

Из «Википедии» намеренно удаляют информацию о российских актерах дубляжа. Об этом рассказал Иван Жарков — голос Тора, Кирка из нового «Стартрека», Невилла Долгопупса и многих других.

Жарков говорит, что за последнее время из «Википедии» были удалены десятки статей об актерах дубляжа, в том числе и о нем самом. Эти страницы были удалены по инициативе одного человека, его ник в твиттере — Sidikizptu. Он один из модераторов «Википедии».

Вероятно, Sidikizptu просил удалять страницы, посвященные актерам дубляжа, и других модераторов «свободной энциклопедии». В твиттере он писал о каждой удаленной странице, сопровождая посты хештегом #ДубляжНеНужен.