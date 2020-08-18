Из «Википедии» намеренно удаляют информацию об актерах дубляжа. Об этом рассказал голос Тора

Из «Википедии» намеренно удаляют информацию о российских актерах дубляжа. Об этом рассказал Иван Жарков — голос Тора, Кирка из нового «Стартрека», Невилла Долгопупса и многих других.
Жарков говорит, что за последнее время из «Википедии» были удалены десятки статей об актерах дубляжа, в том числе и о нем самом. Эти страницы были удалены по инициативе одного человека, его ник в твиттере — Sidikizptu. Он один из модераторов «Википедии».
Вероятно, Sidikizptu просил удалять страницы, посвященные актерам дубляжа, и других модераторов «свободной энциклопедии». В твиттере он писал о каждой удаленной странице, сопровождая посты хештегом #ДубляжНеНужен.
«Человек решил за всех, ему неважно мнение других людей, ему важно только свое мнение, а его мнение — дубляж не нужен. И он, судя по всему, посвятил свою деятельность на «Википедии» тому, чтобы удалять страницы об актерах дубляжа. Зачем? Никто не знает. Но он решил за все 144 млн жителей России», — говорит Жарков.
При этом он, конечно, не согласен с тем, что дубляж не нужен. По его словам, каждый прокатчик стремится показывать фильмы на русском языке, так как это приносит больше денег.
Жарков напоминает, что «Википедия» — это свободная энциклопедия: «Модераторы, ангажированные своими целями, удаляют страницы о людях, которые им не угодны. Представьте, что в модераторы придет какой‑нибудь женоненавистник, к примеру, и начнет удалять статьи о женщинах, которые вели любую просветительскую деятельность, отстаивали права женщин и так далее. <…> Почему сайт, который называет себя энциклопедией, теряет свою беспристрастность?».