Число москвичей, недовольных Собяниным, удвоилось за год

К мэру Москвы Сергею Собянину положительно относятся 45% жителей города, а отрицательно — 24%. Антирейтинг градоначальника вырос за год в два раза, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные «Левада-центра».

Еще год назад к Собянину положительно относились 57% москвичей, а отрицательно — всего 12%. Самый низкий уровень поддержки — 27% — был у мэра столицы в 2012 году, но с тех пор рос почти каждый год.

Основными проблемами города москвичи считают большое количество приезжих и мигрантов (30%), пробки и загруженность дорог (27%), рост цен и падение уровня жизни (24%), плохую экологию (17%) и проблемы здравоохранения (13%).

Работы по благоустройству 69% москвичей одобряют, 28% — нет. К введению пропускного режима на время пандемии положительно относятся 54%, отрицательно — 44%. А вот остановку большинства предприятий положительно оценили лишь 39% горожан, 55% не одобрили.

По словам замдиректора «Левада-центра» Дениса Волкова, хорошее отношение к мэру чаще встречается среди москвичей старших возрастов, материально обеспеченных и тех, кто не пользуется интернетом. Более критично к Собянину настроены молодые москвичи, активные пользователи интернета и малообеспеченные.

Увеличение доли москвичей, недовольных градоначальником, социолог объясняет несколькими факторами: «Происходит нормализация настроений после пиковых показателей поддержки Собянина в период выборов и сразу после них, растет недовольство москвичей ограничениями во время карантина, нарастает обеспокоенность экономическими проблемами».