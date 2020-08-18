Трех продюсеров «Шоу Эллен ДеДженерес» уволили после обвинений в расизме и домогательствах

Трех главных исполнительных продюсеров «Шоу Эллен ДеДженерес» Эда Главина, Кевина Лемана и Джонатана Нормана уволили после обвинений в домогательствах и расизме. Об этом сообщает BuzzFeed News со ссылкой на компанию Warner Media, которая выпускает шоу.

Кевин Леман и Джонатан Норман отрицают обвинения в домогательствах, а Эд Главин не комментирует произошедшее. В то же время Warner Media сообщила сотрудникам шоу, что внутреннее расследование близится к завершению.

В середине июля на BuzzFeed был опубликован материал с жалобами работников шоу на расизм, несправедливые сокращения и токсичную обстановку, сложившуюся на съемочной площадке. После этого WarnerMedia организовал проверку «Шоу Эллен ДеДженерес». Также появились слухи, что телеканал заменит Эллен ДеДженерес, однако продюсеры их опровергли.