Суд в Перми приговорил к двум годам колонии фигуранта дела о чучеле Путина

Ленинский районный суд Перми вынес приговор фигурантам дела о кукле Путина, которые в 2018 году установили в центре города манекен с фотографией президента России и надписью «Лжец военный преступник Пыня В.В.». Об этом сообщает телеграм-канал «Апология протеста».

Суд признал Александра Шабарчина и Данилу Васильева виновными по 2 части 213 статьи уголовного кодекса России («Хулиганство по предварительному сговору»). Другого фигуранта дела Александра Эткина (Котова) оправдали в связи с отсутствием состава преступления.

Шабарчин получил два года колонии, его взяли под стражу в зале суда. Васильеву назначили 1 год условно и 1 год испытательного срока. Прокурор запрашивал для них сроки до трех лет колонии.