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Суд в Перми приговорил к двум годам колонии фигуранта дела о чучеле Путина

Федор Кузьмин
Сегодня в 14:57

Ленинский районный суд Перми вынес приговор фигурантам дела о кукле Путина, которые в 2018 году установили в центре города манекен с фотографией президента России и надписью «Лжец военный преступник Пыня В.В.». Об этом сообщает телеграм-канал «Апология протеста».

Суд признал Александра Шабарчина и Данилу Васильева виновными по 2 части 213 статьи уголовного кодекса России («Хулиганство по предварительному сговору»). Другого фигуранта дела Александра Эткина (Котова) оправдали в связи с отсутствием состава преступления.

Шабарчин получил два года колонии, его взяли под стражу в зале суда. Васильеву назначили 1 год условно и 1 год испытательного срока. Прокурор запрашивал для них сроки до трех лет колонии.

Шабарчин вину не признал и заявил, что это был художественный саркастический перформанс, к проведению которого его смотивировало выступление Путина на Валдае, пишет «МБХ медиа».

В ноябре 2018 года Эткин, Шабарчин и Васильев установили чучело Путина в центре Перми и снимали его на телефон, после чего их задержали. В результате было возбуждено уголовное дело.

Эткин долгое время находился в статусе свидетеля по делу. По словам его однопартийцев из Либертарианской партии, у следствия не было достаточных доказательств для передачи дела в суд, а свидетели указывали, что Эткин лишь общался с предполагаемыми авторами акции. После проведения экспертизы ему на некоторое время сменили статус на обвиняемого.

В результатах экспертизы говорилось, что установка манекена с лицом Путина «носила провокационный характер», «оскорбляющий, унижающий человеческое достоинство», что свидетельствует о «нарушении общественного порядка».

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