Сотни иностранных студентов не могут продолжить обучение в России из‑за закрытых границ

Студенты из Казахстана и Латвии рассказали радиостанции «Говорит Москва», что не могут продолжить обучение в России из‑за закрытых границ.

Студент под творческим псевдонимом Микита Франко, гражданин Казахстана, обучающийся в Гуманитарном институте телевидения и радиовещания (ГИТР) в Москве, сказал, что студенты направляли обращения в посольства, правительство России, ФСБ и пограничные службы. Однако проблему решить так и не смогли .

«Посольство [Казахстана] говорит, что держит вопрос под контролем, и обещает дать ответ на этой неделе до пятницы. Но время прошло, а они только продублировали прежнюю информацию про «въезд запрещен до улучшения эпидемиологической ситуации». Ничего нового они не говорят, только «ждите» и «следите за новостями». Мы в полной неопределенности», — рассказал Франко.

В разговоре с «Афишей Daily» молодой человек уточнил, что сами вузы, а также Роспотребнадзор не против въезда студентов . «Девочка писала от своего имени коллективное обращение с подписями других студентов, ей ответил Роспотребнадзор, что не возражает, чтобы мы въехали, но открывать границы не в его полномочиях», — отметил студент.

По словам Франко, если суммировать только людей, которых он видит в беседах и общих чатах, то получится, что с подобной проблемой столкнулась как минимум тысяча человек . Под постами в соцсетях посольств можно найти сотни комментариев от паникующих студентов, добавил он.

Франко отметил, что многие студенты, выезжая, оставили свои вещи в съемных квартирах, которые сейчас пустуют . Все потому, что посольство дало гарантию, что они вернутся, не согласовав это с Россией. По его словам, большинство студентов не смогут продолжать обучение дистанционно.

«Лично мои однокурсники будут проходить обучение на теле- и киностудиях, радиостанциях, а я нет. У меня элементарно не хватит мощности ноутбука, чтобы тянуть такие программы для монтажа, которые мы изучаем», — поделился Франко.