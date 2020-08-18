Сотни иностранных студентов не могут продолжить обучение в России из‑за закрытых границ

Студенты из Казахстана и Латвии рассказали радиостанции «Говорит Москва», что не могут продолжить обучение в России из‑за закрытых границ.
Студент под творческим псевдонимом Микита Франко, гражданин Казахстана, обучающийся в Гуманитарном институте телевидения и радиовещания (ГИТР) в Москве, сказал, что студенты направляли обращения в посольства, правительство России, ФСБ и пограничные службы. Однако проблему решить так и не смогли.
«Посольство [Казахстана] говорит, что держит вопрос под контролем, и обещает дать ответ на этой неделе до пятницы. Но время прошло, а они только продублировали прежнюю информацию про «въезд запрещен до улучшения эпидемиологической ситуации». Ничего нового они не говорят, только «ждите» и «следите за новостями». Мы в полной неопределенности», — рассказал Франко.
В разговоре с «Афишей Daily» молодой человек уточнил, что сами вузы, а также Роспотребнадзор не против въезда студентов. «Девочка писала от своего имени коллективное обращение с подписями других студентов, ей ответил Роспотребнадзор, что не возражает, чтобы мы въехали, но открывать границы не в его полномочиях», — отметил студент.
По словам Франко, если суммировать только людей, которых он видит в беседах и общих чатах, то получится, что с подобной проблемой столкнулась как минимум тысяча человек. Под постами в соцсетях посольств можно найти сотни комментариев от паникующих студентов, добавил он.
Франко отметил, что многие студенты, выезжая, оставили свои вещи в съемных квартирах, которые сейчас пустуют. Все потому, что посольство дало гарантию, что они вернутся, не согласовав это с Россией. По его словам, большинство студентов не смогут продолжать обучение дистанционно.
«Лично мои однокурсники будут проходить обучение на теле- и киностудиях, радиостанциях, а я нет. У меня элементарно не хватит мощности ноутбука, чтобы тянуть такие программы для монтажа, которые мы изучаем», — поделился Франко.
Студентка из Латвии, обучающаяся в России, также рассказала, что не знает, как будет проходить дистанционное обучение. «Мой университет только на днях сообщил о том, что обучение начнется очно. На мой вопрос об иностранных гражданах ответили, что они могут остаться на дистанционном. Только вот у меня практика в школе… Как я буду ее сдавать — это пока никто не объяснил. Да и все мои вещи (учебники, личные вещи) остались там», — отметила она.
Девушка сказала, что планирует на следующей неделе пойти в консульство, а также написать запрос в международный отдел своего института. «Еще я отправляла письмо в администрацию президента. Моя подруга с такой же проблемой обращалась в консульство, ей сказали ждать. Конкретных сроков не называли», — сказала она.
По данным Минобрнауки, в 2019 году в российских вузах учились 297,9 тыс. иностранных студентов. Их численность увеличилась почти вдвое с 2010 года. Из‑за пандемии многие студенты из‑за рубежа столкнулись с трудностями в России. Так, ВШЭ решило выселить иностранцев-выпускников этого года из общежития, несмотря на то, что некоторые из них не могут вернуться на родину.