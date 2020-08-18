Барак Обама поделился плейлистом с летними песнями. В него вошли Боб Дилан, Билли Айлиш и Outkast

У Обамы получился весьма разнообразный плейлист. В него вошли как современные исполнители, так и классики вроде Боба Дилана («Goodbye Jimmy Reed»), Отиса Реддинга («These Arms Of Mine»), джазменов Чета Бейкера («Let's Get Lost») и Джона Колтрейна («Impressions»), Боба Марли и группы The Wailers («Could You Be Loved»), джаз-див Нины Симон («My Baby Just Cares For Me») и Билли Холлидей («I'll Be Seeing For You») и Стиви Уандера («Do I Do»).

«В последние несколько месяцев я много слушал музыку вместе с семьей. Хотел бы поделиться моими любимыми песнями лета», — написал бывший президент США.

Барак Обама поделился в твиттере своим летним музыкальным плейлистом. В него вошли 53 композиции самых разных музыкальных жанров.

В плейлисте Обамы нашлось место хип-хопу: экс-президент добавил в свой список J. Cole («The Climb Back»), Мака Миллера («Blue World»), Nas («Memory Lane») и Outkast («Liberation»).

Обама не обошел стороной также и современных соул-музыкантов — Anderson.Paak («Lockdown») и Фрэнка Оушена («Cayendo»). Также в списке Обамы Билли Айлиш («My Future») соседствует с Princess Nokia («Gemini»), а Partynextdoor («Pgt») — c Haim («The Stepz»).

Некоторых исполнителей бывший президент Америки пометил звездочкой — это означает, что музыкант выступит на Национальном съезде Демократической партии.