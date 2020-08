Барак Обама поделился плейлистом с летними песнями. В него вошли Боб Дилан, Билли Айлиш и Outkast

Барак Обама поделился в твиттере своим летним музыкальным плейлистом. В него вошли 53 композиции самых разных музыкальных жанров.

«В последние несколько месяцев я много слушал музыку вместе с семьей. Хотел бы поделиться моими любимыми песнями лета», — написал бывший президент США.