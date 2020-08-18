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В России за последние сутки снова выявили чуть меньше 5000 случаев заражения коронавирусом

Илья Голубев
Сегодня в 10:59

В России за прошедшие сутки выявили 4 748 новых пациентов с COVID-19, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю за ситуацией с пандемией. Всего в стране коронавирусом заразились 932 493 человек.

Больше всего заболевших в Москве (693 человека), Петербурге (157), Свердловской области (149) и Подмосковье (145). Умерли за сутки 132 человека с подтвержденным коронавирусом (с начала пандемии уже 15 872 человек), вылечились — 6 527 (за все время уже большинство — 742 628).

© стопкоронавирус.рф

По данным Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом заразились уже почти 22 млн человек. С начала пандемии большинство — почти 13 млн — выздоровели, умерли 774 тыс. пациентов с COVID-19.

Больше всего заражений зарегистрировано в США — 5,4 млн случаев, на втором месте этого антирейтинга Бразилия (3,3 млн), а на третьем — Индия (2,7 млн). Россия по числу зараженных находится на четвертом месте.

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