В России за последние сутки снова выявили чуть меньше 5000 случаев заражения коронавирусом

В России за прошедшие сутки выявили 4 748 новых пациентов с COVID-19, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю за ситуацией с пандемией. Всего в стране коронавирусом заразились 932 493 человек.

Больше всего заболевших в Москве (693 человека), Петербурге (157), Свердловской области (149) и Подмосковье (145). Умерли за сутки 132 человека с подтвержденным коронавирусом (с начала пандемии уже 15 872 человек), вылечились — 6 527 (за все время уже большинство — 742 628).