ВЦИОМ: почти 90% россиян не разделяют идеи Греты Тунберг об отказе от потребления ресурсов

Лишь 12% россиян разделяют идеи Греты Тунберг и считают, что для борьбы с глобальным потеплением каждый должен сократить потребление ресурсов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного ВЦИОМ и Фондом национальной энергетической безопасности.

Исследование об отношении россиян к экологическим и климатическим проблемам после самоизоляции показало, что большинство жителей России — порядка 88% — «не верят в способность изменить климатическую ситуацию на планете за счет отказа от активного потребления».

Чуть меньше половины респондентов — около 43% — отметили, что борьбу с климатическими изменениями следует вести «сверху вниз», то есть обеспечивая для этого законодательную базу и контроль за использованием природных ресурсов.

Примерно четверть опрошенных рассказали, что стали чаще задумываться об экологии после пандемии. 29% респондентов верят, что люди в целом начнут активнее думать об экологических вопросов после пандемии коронавируса.

При этом большинство россиян не готовы ради экологии отказаться от поездок на автомобиле. Забыть о личном транспорте выказали готовность 15% опрошенных, а вот 62% респондентов пока против таких жертв.

«Важно отметить, что в крупных городах сторонников отказа от передвижения на личном автотранспорте гораздо больше, чем в среднем по выборке — 22% в Москве и Петербурге, 21% — в прочих городах-миллионниках. Однако передвижение на автомобиле — это вопрос не парниковых газов, а выхлопных. Но, похоже, сюжет с климатом и грязным воздухом в сознании россиян не имеет четких разграничений, ведь выхлопные газы в крупных городах воспринимаются как очень острая проблема», — говорится в исследовании.

Согласно результатам исследования, 43% россиян готовы экономить воду, заменив ванну душем, а 59% согласны контролировать расход электроэнергии. 16% готовы отказаться от использования кондиционеров, а 45% не хотят этого делать. Правда, 38% россиян кондиционерами вообще не пользовались или уже от них отказались.

Опрос проводился 26 июля, в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Их мнение по поводу экологических проблем узнали при помощи телефонного интервью.