Российских дипломатов в Нью-Йорке неделю подряд угрожает убить неизвестный

Неизвестный мужчина несколько дней подряд, начиная с 10 августа, угрожал убить российских дипломатов из генконсульства в Нью-Йорке. При этом он забрасывал камнями здание генконсульства и автомобили дипмиссии, пишет «Интерфакс».

В генконсульстве заявили, что это предположительно местный житель, потому что угрозы мужчина выкрикивал на английском. Дипломаты рассказали, что никто не пострадал, однако неизвестный своими булыжниками нанес «серьезный материальный ущерб автопарку генконсульства».

В генконсульстве также заявили, что нападавшего в первый же день задержала полиция Нью-Йорка, однако вскоре он оказался на свободе и продолжил приходить к зданию генконсульства. Дипломаты каждый раз вызывали полицию, но нападавший уходил до ее приезда. Как рассказали сотрудники генконсульства, полиция могла приехать через полчаса после звонка, не составив протокол.

На сегодняшний день, по словам дипломатов, мужчина задержан, однако «никакой уверенности, что эта мера позволит как‑то защитить сотрудников, нет». В генконсульстве добавили, что «по счастливой случайности он не нанес ущерб здоровью кого‑либо».

«Во время задержания он выкрикивал на английском языке угрозы «я вас застрелю» и «я вас убью», обращаясь к сотрудникам Генконсульства. Также он вел себя агрессивно в отношении посетителей миссии, а именно совершал резкие агрессивные движения, вторгаясь в их личное пространство», — рассказали сотрудники российского генконсульства.