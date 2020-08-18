перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
History in HD/Unsplash Барак Обама поделился плейлистом с летними песнями. В него вошли Боб Дилан, Билли Айлиш и Outkast
Барак Обама поделился плейлистом с летними песнями. В него вошли Боб Дилан, Билли Айлиш и Outkast 11:47
В России за последние сутки снова выявили чуть меньше 5000 случаев заражения коронавирусом 10:59
ВЦИОМ: почти 90% россиян не разделяют идеи Греты Тунберг об отказе от потребления ресурсов 10:55
Михаил Дягтерев создал народный совет. Туда позвали протестующих против ареста Фургала 10:27
Российских дипломатов в Нью-Йорке неделю подряд угрожает убить неизвестный 10:07
Hermes Rivera/Unsplash Канада и Ирландия отказались признавать белорусские выборы вслед за Великобританией
Канада и Ирландия отказались признавать белорусские выборы вслед за Великобританией 9:44
Уилл Смит и Кевин Харт сыграют главные роли в ремейке комедии «Самолетом, поездом, машиной» 9:28
Создатель «Призраков дома на холме» снимет новый хоррор-сериал для Netflix 3:48
В Китае ресторан просил гостей взвешиваться перед посещением 3:33
Во Флориде бездомный две недели жил в VIP-ложе футбольного стадиона 3:18
Free-Photos/Pixabay Таяние ледников Гренландии стало необратимым
Таяние ледников Гренландии стало необратимым 3:04
Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2:33
«Мыслей о самоубийстве не имею»: Виталий Шкляров сделал заявление о жизни в белорусском СИЗО 1:54
Финал сериала «Сверхъестественное» покажут 19 ноября 0:54
Директора белорусского телеканала уволили за трансляцию видео с разгоном митинга 0:13
Пресс-материалы adidas откроет вместе с «Силой ветра» флагманский магазин в Москве
adidas откроет вместе с «Силой ветра» флагманский магазин в Москве Вчера в 22:59
Верховный суд разрешил прогуливать работу в день рождения. Но только если в компании так принято Вчера в 22:52
Лидер хип-хоп-группы Wu-Tang Clan сочинил мелодию для фургонов с мороженым Вчера в 22:18
СМИ: у «Интерстеллара» появится сиквел. Сейчас он на ранней стадии разработки Вчера в 22:04
Netflix представил первый тизер фильма «Энола Холмс» о сестре Шерлока Холмса Вчера в 21:11
Отключить рекламу

Российских дипломатов в Нью-Йорке неделю подряд угрожает убить неизвестный

Федор Кузьмин
Сегодня в 10:07

Неизвестный мужчина несколько дней подряд, начиная с 10 августа, угрожал убить российских дипломатов из генконсульства в Нью-Йорке. При этом он забрасывал камнями здание генконсульства и автомобили дипмиссии, пишет «Интерфакс».

В генконсульстве заявили, что это предположительно местный житель, потому что угрозы мужчина выкрикивал на английском. Дипломаты рассказали, что никто не пострадал, однако неизвестный своими булыжниками нанес «серьезный материальный ущерб автопарку генконсульства».

В генконсульстве также заявили, что нападавшего в первый же день задержала полиция Нью-Йорка, однако вскоре он оказался на свободе и продолжил приходить к зданию генконсульства. Дипломаты каждый раз вызывали полицию, но нападавший уходил до ее приезда. Как рассказали сотрудники генконсульства, полиция могла приехать через полчаса после звонка, не составив протокол.

На сегодняшний день, по словам дипломатов, мужчина задержан, однако «никакой уверенности, что эта мера позволит как‑то защитить сотрудников, нет». В генконсульстве добавили, что «по счастливой случайности он не нанес ущерб здоровью кого‑либо».

«Во время задержания он выкрикивал на английском языке угрозы «я вас застрелю» и «я вас убью», обращаясь к сотрудникам Генконсульства. Также он вел себя агрессивно в отношении посетителей миссии, а именно совершал резкие агрессивные движения, вторгаясь в их личное пространство», — рассказали сотрудники российского генконсульства.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
комедия
Красотка в ударе
Отечественная комедия о том, что красота — в глазах смотрящего
боевик
Поезд в Пусан-2: Полуостров
Нам не на что больше жать: долгожданный сиквел чумового корейского зомби-хоррора
детектив
Начало
Навороченный триллер Кристофера Нолана про вора, проникающего в мозги людей
драматический
Бестолочь
Смешной антрепризный спектакль в постановке Романа Самгина
короткометражный
Ночь пожирателей рекламы-2020
Лучшие рекламные ролики за одну ночь
фантастика
Лобстер
Необычная антиутопия про любовь в мире будущего

Другие материалы по темам

Теги
Интерфакс
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить