Канада и Ирландия отказались признавать белорусские выборы вслед за Великобританией

Канада и Великобритания отказались признавать результаты выборов президента, прошедших в Беларуси 9 августа. Соответствующие заявления опубликовали министры иностранных дел обеих стран.

Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что страна не признает «результаты сфальсифицированных выборов» и призывает к свободному тщательному расследованию в рамках ОБСЕ.

«Как я уже говорил Светлане Тихановской, когда мы разговаривали по телефону в субботу, Канада продолжит поддерживать белорусов. Мы будем работать вместе с нашими международными партнерами над тем, чтобы голоса народа Беларуси были услышаны, а те, кто пытался подорвать демократию и устраивал жестокие акции против протестующих, были привлечены к ответственности», — сказал Шампань.

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени отметил, что результаты голосования нелегитимны, «как подтверждают задержания, произошедшие как до, так и после выборов». «Ирландия не принимает результаты выборов как истинное отражение демократической воли белорусского народа», — заявил Ковени.

«Мы продолжим оказывать давление на белорусские власти с целью освободить всех несправедливо задержанных мирных жителей, и мы полностью поддерживаем введение санкций», — также отметил Ковени.

17 августа результаты президентских выборов в Беларуси отказалась признавать Великобритания. Министр иностранных дел страны Доминик Рааб заявил, что необходимо на базе ОБСЕ срочно расследовать «чудовищные репрессии», имевшие место в стране, и ошибки, приведшие к недостоверному результату голосования.

Вместе с Великобританией выборы в Беларуси не признали также выборы ведущих партией в Европарламенте.

На выборах президента Беларуси, по официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80% избирателей, а за его главного оппонента Светлану Тихановскую — около 10%.

В Беларуси много дней продолжаются протесты, которые начались после объявления первых данных ЦИК о результатах выборов президента страны. Волнения быстро переросли в столкновения с полицией, против демонстрантов применяли резиновые пули и светошумовые гранаты.

К разгону демонстрантов присоединились военные, против мирных невооруженных жителей применили огнестрельное оружие. Избивали и задерживали не только протестующих, но и журналистов — как российских, так и зарубежных. Очевидцы сообщали, что людей держали во дворах изоляторов на бетоне, сутками не кормили, давали воду из‑под крана, избивали.