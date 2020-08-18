Актеры Уилл Смит и Кевин Харт сыграют главные роли в ремейке комедии «Самолетом, поездом, машиной» от Paramount Pictures, сообщает Deadline.

Продюсировать фильм будут компании Смита и Харта — Hartbeat Productions и Westbrook Studios, а сценарий напишет Айша Карр, которая до этого работала только на телевидении (над сериалом «Бруклин 9-9»). Имена режиссера и других актеров из каста пока неизвестны.

Оригинальный фильм «Самолетом, поездом, машиной» вышел в 1987 году, его снял Джон Хьюз. По сюжету двое непохожих друг на друга людей — успешный маркетолог и несуразный коммивояжер — вынуждены в День благодарения (американский праздник) вместе добираться до Чикаго из Нью-Йорка из‑за отмены всех подходящих авиарейсов. Главные роли в фильме исполнили Стив Мартин и Джон Кэнди.