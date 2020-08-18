Создатель «Призраков дома на холме» снимет новый хоррор-сериал для Netflix

Режиссер сериала «Призраки дома на холме» Майк Флэнеган снимет для Neflix еще один хоррор-сериал. Он будет называться «Полуночная месса», об этом постановщик сообщил в своем твиттере.
В мини-сериале будет семь эпизодов, над всеми сериями Флэнеган будет работать вместе со своим постоянным оператором Майклом Фимоньяри. Шоу расскажет о коммуне людей, живущих на острове. По сюжету, однажды в коммуну приедет молодой священник — и вокруг начнут происходить «удивительные чудеса и пугающие знамения».
Главные роли в сериале исполнят Генри Томас, Кейт Сигел и Аннабет Гиш — все они работали с Флэнеганом над «Призраками дома на холме». Когда новый хоррор выйдет на Netflix, пока неизвестно. Даты релиза нет и у продолжения «Призраков дома на холме», над которым также работает Флэнеган.