Создатель «Призраков дома на холме» снимет новый хоррор-сериал для Netflix

Режиссер сериала «Призраки дома на холме» Майк Флэнеган снимет для Neflix еще один хоррор-сериал. Он будет называться «Полуночная месса», об этом постановщик сообщил в своем твиттере.

В мини-сериале будет семь эпизодов, над всеми сериями Флэнеган будет работать вместе со своим постоянным оператором Майклом Фимоньяри. Шоу расскажет о коммуне людей, живущих на острове. По сюжету, однажды в коммуну приедет молодой священник — и вокруг начнут происходить «удивительные чудеса и пугающие знамения».