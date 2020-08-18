В Китае ресторан просил гостей взвешиваться перед посещением

В Китае в городском округе Чанша один мясной ресторан установил у входа весы и просил гостей взвешиваться перед посещением, сообщил Би-би-си. Так ресторан хотел поддержать кампанию против пищевых отходов.

Каждому посетителю предлагалось ввести свой вес в специальном приложении, которое на основе этих данных подбирало для гостя блюда. Также в ресторане висели таблички со словами «Будьте бережливыми и прилежными, оставляйте тарелки пустыми» и «Операция «Пустая тарелка»».

Подход заведения к кампании против пищевых отходов возмутил пользователей китайских соцсетей. Хештеги с названием ресторана в сервисе Weibo просмотрели более 300 млн раз. В итоге ресторану пришлось извиниться за свою интерпретацию кампании «Чистая тарелка».

«Наши первоначальные намерения заключались в том, чтобы продвигать отказ от отходов и здоровый заказ еды. Мы никогда не заставляли клиентов взвешиваться», — сказал представитель ресторана.

В августе председатель КНР Си Цзиньпин призвал города разработать «творческие решения» по сокращению пищевых отходов. По словам политика, объем пищевых отходов в стране «шокирует и огорчает».