Во Флориде бездомный две недели жил в VIP-ложе футбольного стадиона

В американском городе Сент-Питерсберг в штате Флорида бездомный две недели прожил в VIP-ложе футбольного стадиона «Эл-Лэнг», сообщает канал Wink-TV.

По сообщению СМИ, 39-летний мужчина по имени Дэниэл Альберт Нея пробрался на стадион в конце июля и полмесяца питался дорогими закусками, оставленными в ложе. Кроме того, он воровал мерч местной футбольной команды Tampa Bay Rowdies.

Охрана заметила непрошенного гостя только на второй неделе его жизни на стадионе — бездомного выдали разбросанные одеяла. Охранники задержали мужчину и вызвали полицию. По оценке полицейских, Нея украл вещей на 1000 долларов и съел закусок на еще 200 долларов.

По словам представительницы полиции Йоланды Фернандез, такое преступление могло произойти только в период коронавируса, когда все стадионы закрыты. Сейчас бездомный задержан под залог в пять тысяч долларов. Меру пресечения ему пока не избрали.