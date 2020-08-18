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Директор белорусского телеканала уволен за трансляцию видео с разгоном митинга

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:13

В Беларуси директор Жодинского телеканала Эльшад Акберов уволен за трансляцию видео с жестоким разгоном акции протеста, сообщает «Интерфакс».

В протоколе общего собрания сотрудников, на котором присутствовали только два человека, отмечено, что Акберова отстранили от должности «по причине трансляции видео с насильственными разгонами пикетов и мнения иностранных политологов о ситуации в Беларуси».

Владельцы телеканала приняли решение также прекратить вещание и работу всех социальных сетей от имени ООО «Телевизионный Жодинский телеканал».

Сегодня в Беларуси также уволили гендиректора Национального академического театра имени Янки Купалы Павла Латушко. Такое решение принял премьер-министр и Минкульт страны. Предполагаемой причиной стала позиция Латушко по протестным акциям.

«Есть моменты в жизни, когда необходимо принимать решение. И я был не готов переходить черту морали. Я не могу согласиться с тем, что в 21 веке человека можно избивать только за то, что он высказывает свое мнение», — прокомментировал Латушко.

Труппа Купаловского театра поддержала бывшего руководителя и заявила о готовности уволиться вместе с ним.

Тем временем, Александр Лукашенко выступил перед рабочими Минского завода колесных тягачей. Присутствующие встретили его криками «Уходи!». Лукашенко на встрече допустил проведение новых президентских выборов, но только после принятия обновленной Конституции.

Светлана Тихановская записала очередное обращение к белорусам. Она еще раз поблагодарила всех, кто проголосовал за нее, а также заявила о готовности стать национальным лидером.

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